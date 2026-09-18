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Царьград

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«Союз-2.1б» с Плесецка вывел на орбиту спутник Минобороны

«Союз-2.1б» с Плесецка вывел на орбиту спутник Минобороны

Стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно доставила на орбиту космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России.

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