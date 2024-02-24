Олег Самойлов

Во как! "... Для России СВО не блажь, а жизненная необходимость..."! Мораль: в состав России включаются ВСЕ ИСТОРИЧЕСКИ принадлежащие земли, те, что понадарил ульянов, что прирезали к дуркаине цари в разное время, а также ВСЕ земли, которые ПРИНАДЛЕЖАТ России с 1654 года. То, что оторвал некто Джугашвили от других стран в пользу дуркаины, можно и вернуть, но прежде серьезно продумать вопрос: КОМУ вернуть! Венграм - можно, а вот насчет остальных - нужно глубоко рассмотреть! Пшеки чем заслужили пять дуркаиновских областей? НИЧЕМ! А румыны? Эта еще ТА публика! Неча их особо баловать! Да и Молдавию пора возвращать в стойло! Пусть знают свое место!