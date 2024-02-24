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2 года СВО. Промежуточное.

2 года СВО. Промежуточное.

2 года СВО. Промежуточное.Озвученные цели.Освобождение ДНР - выполнено на половину (часть ДНР в процессе освобождения).

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Комментарии
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Александр Шентябин
Режет слух фраза: &quot;РФ ведет прокси-войну с США и НАТО на территории Украины&quot;. Надеюсь, что она родилась по невнимательности. Это США и НАТО ведут прокси-войну против России! По-моему это существенно...
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8 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;... Для России СВО не блажь, а жизненная необходимость...&quot;! Мораль: в состав России включаются ВСЕ ИСТОРИЧЕСКИ принадлежащие земли, те, что понадарил ульянов, что прирезали к дуркаине цари в разное время, а также ВСЕ земли, которые ПРИНАДЛЕЖАТ России с 1654 года.  То, что оторвал некто Джугашвили от других стран в пользу дуркаины, можно и вернуть, но прежде  серьезно продумать вопрос: КОМУ вернуть! Венграм - можно, а вот насчет остальных - нужно глубоко рассмотреть! Пшеки чем заслужили пять дуркаиновских областей? НИЧЕМ! А румыны? Эта еще ТА публика! Неча их особо баловать! Да и Молдавию пора возвращать в стойло! Пусть знают свое место!
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5 час.

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