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FiNE NEWS

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ГАИ назвала 3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом

ГАИ назвала 3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом

В дороге возможны любые непредвиденные ситуации. Например, бывает так, что вы стоите в заторе или на светофоре, когда вдруг транспортное средство впереди неожиданно начинает движение назад и врезается в вашу машину.

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