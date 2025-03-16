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Лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом

Лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом

Турецкий лоукостер AJet открыл рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет петербургским аэропортом "Пулково", передает РИА Новости.

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