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Она знала Леонтьева до большой славы, а потом уехала одна в Америку: как Людмила Исакович осталась его единственной женой

Она знала Леонтьева до большой славы, а потом уехала одна в Америку: как Людмила Исакович осталась его единственной женой

В начале 1970-х Валерий Леонтьев ещё не был звездой, а Людмила Исакович уже жила музыкой профессионально.

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