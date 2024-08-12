Политика как он...
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Глава МАГАТЭ Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС

Атака на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) 11 августа была безрассудной, однако не повлияла на ситуацию с ядерной безопасностью, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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