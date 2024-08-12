Глава МАГАТЭ Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС

Атака на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) 11 августа была безрассудной, однако не повлияла на ситуацию с ядерной безопасностью, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
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