Результаты после перевоплощений с помощью пластики: это правда одни и те же люди?

Пластическая хирургия - это то, что вызывает одновременно восхищение и споры. С одной стороны, она помогает многим людям вернуть уверенность в себе, иногда это вообще единственное спасение для людей пострадавших или рожденных с какой-то патологией.
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