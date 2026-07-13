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Песков: все связанные с СВО аспекты находятся в поле внимания Путина

Песков: все связанные с СВО аспекты находятся в поле внимания Путина

Все аспекты, связанные с СВО, находятся в поле внимания президента России Владимира Путина, который получает всю информацию и принимает соответствующие решения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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