Песков: все связанные с СВО аспекты находятся в поле внимания Путина

Все аспекты, связанные с СВО, находятся в поле внимания президента России Владимира Путина, который получает всю информацию и принимает соответствующие решения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии