Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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  • джоzef Nevazno
    А что средства индивидуальной защиты тоже не помогут? Такие как бомбоубежище,подвал,пртивогаз.Что с нами произо...
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Ветер: интересные факты о слове и явлении

Ветер: интересные факты о слове и явлении

С этим природным явлением сталкивался в жизни каждый человек. Но задумывались ли вы над тем, почему ветер называется ветром и как это слово появилось и закрепилось в русском языке? Ветер – это поток воздушных масс, движение которых может ощущаться начиная от легкого ласкающего прикосновения и заканчивая настоящим стихийным бедствием типа урагана или торнадо, сметающего все на своем пути.

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