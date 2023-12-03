Ветер: интересные факты о слове и явлении

С этим природным явлением сталкивался в жизни каждый человек. Но задумывались ли вы над тем, почему ветер называется ветром и как это слово появилось и закрепилось в русском языке? Ветер – это поток воздушных масс, движение которых может ощущаться начиная от легкого ласкающего прикосновения и заканчивая настоящим стихийным бедствием типа урагана или торнадо, сметающего все на своем пути.