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ФСБ: изъято 280 кг наркотиков и 30 млн рублей в ходе операций в двух областях

ФСБ: изъято 280 кг наркотиков и 30 млн рублей в ходе операций в двух областях

Сотрудники ФСБ России ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков в Владимирской и Смоленской областях.

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