В 2024 году в Китае бюджетный дефицит по отношению к ВВП планируется на уровне 3 проц. -- доклад

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- В 2024 году в Китае бюджетный дефицит по отношению к ВВП планируется на уровне 3 проц, общий объем дефицита будет на 180 млрд юаней больше бюджетного показателя, запланированного в начале прошлого года, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.