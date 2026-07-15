Результаты: Tour of Magnificent Qinghai-2026. Этап 5. Результаты

Guide — Gonghe, 135,5 км 1 Christian Bagatin (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort 3:21:39 2 Jonathan Caicedo (Ecu) Petrolike 0:01:03 3 Eduardo Sepulveda (Arg) Li Ning Star 0:01:19 4 Darren Van Bekkum (Ned) Xds Astana Team 5 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 7 Saber 6 Alex Tolio (Ita) Bardiani Csf 7 Saber 7 Fernando.
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