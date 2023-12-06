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Экипажу "Уральских авиалиний", приземлившемуся на пшеничном поле, предложили уволиться

Экипажу "Уральских авиалиний", приземлившемуся на пшеничном поле, предложили уволиться

О решении руководства авиакомпании рассказали родственники командира корабля и второго пилотаУволиться по собственному желанию предложили командиру корабля и второму пилоту  "Уральских авиалиний", которые 12 сентября посадили самолёт на пшеничном поле.

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