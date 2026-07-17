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Мировое обозрение

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Как теория «гравитации из энтропии» объясняет рождение космического порядка вопреки закону хаоса

Как теория «гравитации из энтропии» объясняет рождение космического порядка вопреки закону хаоса

В 1970-х физики обнаружили, что у черных дыр есть энтропия. Это был шок. Как у объекта, который по определению ничего не выпускает, может быть температура? Оказалось, что граница черной дыры (горизонт событий) хранит информацию.

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