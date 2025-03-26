ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ Ну то, что с итоговым заявлением встречи в Эр-Рияде что-то пошло не так (а именно у украинской стороны), мне стало понятно в тот момент, когда не случилось «уточняющей» утренней встречи между американской и российской делегациями, в ходе которой уточнялись бы правки Киева.
И теперь мяч на стороне Киева и (!!!!) Вашингтона
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Футболисты, твою дивизию !
Ответить
17 час.
SI
Sergey Ivanov
Если они выполнят свою угрозу и взорвут свои атомные станции- то пара наших атомных бомб радиационную обстановку не изменят!
Ответить
16 час.
Иван Ураганов
Первый тайм мы уже отыграли........
Ответить
16 час.
Свежие комментарии