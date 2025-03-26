Заноза
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Заноза

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И теперь мяч на стороне Киева и (!!!!) Вашингтона

И теперь мяч на стороне Киева и (!!!!) Вашингтона

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Ну то, что с итоговым заявлением встречи в Эр-Рияде что-то пошло не так (а именно у  украинской стороны), мне стало понятно в тот момент, когда не случилось «уточняющей» утренней встречи между американской и российской делегациями, в ходе которой уточнялись бы правки Киева.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Футболисты, твою дивизию !
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17 час.
SI
Sergey Ivanov
Если они выполнят свою угрозу и взорвут свои атомные станции- то пара наших атомных бомб радиационную обстановку не изменят!
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16 час.
Иван Ураганов
Первый тайм мы уже отыграли........
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16 час.
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