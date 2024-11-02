Мошенники убедили пенсионерку продать четыре квартиры в Санкт-Петербурге

В Петербурге пенсионерка, которая больше 45 лет проработала врачом-терапевтом, пострадала от действий мошенников, продав три квартиры на Васильевском острове и одну в Петергофе на общую сумму в 31 миллион рублей.
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