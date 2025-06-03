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Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным в РФ

Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным в РФ

Предмет «Духовно-нравственная культура России» с 2026 года будет обязательным в 5–7-х классах. Об этом 3 июня заявил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик РАО, доктор исторических наук Алексей Лубков.

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