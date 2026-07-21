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«Смотреть шоу в перерыве – это ужасно. Это не помогает футболу. Главное – это игра. А она все больше размывается». Штрайх о финале ЧМ

Бывший главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх высказался касательно шоу в перерыве финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, дополнительное время).

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