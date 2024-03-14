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Лига Европы. 1/8 финала. «Ливерпуль» примет «Спарту», «Милан» в гостях у «Славии», «Рома» сыграет с «Брайтоном», «Аталанта» Миранчука – со «Спортингом», «Байер» против «Карабаха» Лунева

«Милан» в гостях встретится со «Славией», «Брайтон» примет «Рому», «Аталанта» Алексея Миранчука будет противостоять «Спортингу», «Карабах» Андрея Лунева сыграет с «Байером» в гостях.

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