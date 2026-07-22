Летний десерт: готовим простой чизкек с домашним соусом из клубники

Продукты Что нужно для чизкейка. Виктория Мельникова, "Metro" Фото: 80 г сливочного масла, 250 г песочного печенья, 230 г сахарной пудры, 3 яйца, 500 г сливочного сыра, 250 г клубники, 100 мл воды, щепотка соли.