Летний десерт: готовим простой чизкек с домашним соусом из клубники

Продукты Что нужно для чизкейка. Виктория Мельникова, "Metro" Фото: 80 г сливочного масла, 250 г песочного печенья, 230 г сахарной пудры, 3 яйца, 500 г сливочного сыра, 250 г клубники, 100 мл воды, щепотка соли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии