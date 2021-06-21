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35 педагогов переедут в сёла Кузбасса по программе «Земский учитель»

35 педагогов переедут в сёла Кузбасса по программе «Земский учитель»

Перешагнуть порог школы только готовятся педагоги, которых выбрали по президентской программе “Земский учитель”.

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