Будут переговоры или Россия объявит войну вместо СВО – полковник СБУ

Конфликт на Украине вскоре перейдет на уровень дипломатического разрешения. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».