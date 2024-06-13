Ученые обнаружили связь между размером пениса и потребностью владеть оружием

Американские ученые провели опрос среди мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. фото: Getty ImagesПопулярный стереотип о том, что мужчины, комплексующие по поводу размера и внешнего вида своего полового органа, стремятся владеть крутыми машинами, недвижимостью и оружием, подтвердили американские ученые из Техасского университета.