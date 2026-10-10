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FiNE NEWS

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Трудности не всегда закаляют: как действительно стать сильнее после испытаний

Вы когда-нибудь слышали фразу «Что нас не одолеет, то нас закалит»? Она звучит красиво, но на практике всё не так однозначно.

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