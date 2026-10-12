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Мигель в 44 года хочет взять ребёнка из детского дома — хотя мечтает о своём

Мигель в 44 года хочет взять ребёнка из детского дома — хотя мечтает о своём

Сергей Шестеперов — для публики просто Мигель — к 44 годам остаётся одной из самых закрытых фигур российского шоу-бизнеса.

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