Глава хуситов заявил об успешной атаке на американский авианосец

АндрейБорков

Если это правда хотя бы на треть, то молодцы хуситы! Даже если авианосец ВМС США не потоплен, уже неплохо. Повреждения корабля такого класса не устраняются личным составом корабля, необходим ремонт в специализированном судоремонтном заводе! Это достаточно не быстро и очень дорого. Еще два эсминца, вроде бы как тоже получили свою пайку. С эсминцами этого класса ("Кэрон") примерно так же, как и с авианосцем, ремонт только в СРЗ и это тоже не быстро и не дешево. Интересно как америкосы за живучесть своих кораблей боролись, чисто профессиональный интерес.