III фестиваль фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест» покажет картины Сюзанны Фогель и Мар Таргароны

III Международный кинофестиваль фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест» пройдёт c 12 по 15 октября 2023 года в Москве в кинотеатре «Пять Звёзд на Павелецкой» и с 20 по 22 октября в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Художественный».