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Север Пресс

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Ямальские депутаты обсудили с оленеводами расширение мер поддержки

Ямальские депутаты обсудили с оленеводами расширение мер поддержки

Депутаты Заксобрания ЯНАО провели выездную встречу с оленеводами в районе горы Константинов Камень. В ходе диалога тундровики озвучили предложения по корректировке региональных мер поддержки, касающиеся быта, медицины и инфраструктуры.

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