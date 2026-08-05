Ямальские депутаты обсудили с оленеводами расширение мер поддержки

Депутаты Заксобрания ЯНАО провели выездную встречу с оленеводами в районе горы Константинов Камень. В ходе диалога тундровики озвучили предложения по корректировке региональных мер поддержки, касающиеся быта, медицины и инфраструктуры.
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