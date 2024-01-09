Дмитрий Губерниев поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Голосование на выборах президента впервые будет трехдневным В поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента России уже высказались многие артисты, спортсмены и общественные деятели.
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