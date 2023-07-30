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В Новосибирске в ТРЦ "Мега" опровергли эвакуацию посетителей

В Новосибирске в ТРЦ "Мега" опровергли эвакуацию посетителей

В администрации торгово-развлекательного центра заявили, что они работают в штатном режиме.В Новосибирске в администрации торгово-развлекательного центра "Мега" опровергли эвакуацию посетителей, которая якобы произошла в воскресенье, 30 июля.

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