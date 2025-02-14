Врач назвала причины возникновения синдрома «разбитого сердца»

Синдром такоцубо, также известный как кардиомиопатия такоцубо, синдром «разбитого сердца» — это остро развивающаяся преходящая дисфункция левого желудочка сердца с приступом загрудинных болей, которая возникает как реакция на неожиданное сильное эмоциональное потрясение.