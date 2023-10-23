В РФ планируют определить единое время запрета на шум дома

РИАМО - 23 окт. В Госдуму планируется внести на рассмотрение доработанный проект закона о тишине. По нему в стране могут быть введены единые правила, запрещающие шуметь с 23:00 до 07:00, пишет газета «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии