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Sohu: Путин сделал три вещи, которые положат конец конфликту на Украине

Sohu: Путин сделал три вещи, которые положат конец конфликту на Украине

Авторы китайского издания «Sohu» назвали три шага президента России Владимира Путина, которые положат конец конфликту на Украине.

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