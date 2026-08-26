ЦБ РФ сделал заявление о кредитах и выплатах по вкладам на фоне дефицита ликвидности в банках

Структурный дефицит ликвидности, который наблюдается в российском банковском секторе с конца 2025 года, не создает препятствий для кредитования экономики и выплаты процентов по вкладам, сообщили в пресс-службе Банка России.
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