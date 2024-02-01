Такая разная Москва (с осмотром диорамы в гостинице "Украина")

Маршрут экскурсии: м.Киевская - Дорогомиловская улица - Украинский бульвар - Кутузовский проспект - набережная Тараса Шевченко - гостиница "Украина" - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Людмилой Никитиной - https://poulitcam.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)