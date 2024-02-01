Я гуляю по Москве
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Я гуляю по Москве

4 подписчика

Такая разная Москва (с осмотром диорамы в гостинице "Украина")

Такая разная Москва (с осмотром диорамы в гостинице "Украина")

Маршрут экскурсии:  м.Киевская - Дорогомиловская улица - Украинский бульвар - Кутузовский проспект - набережная Тараса Шевченко - гостиница "Украина" - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Людмилой Никитиной - https://poulitcam.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх