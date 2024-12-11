Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Вячеслав Дегтярев
    так то вроде почти всё правильно, но у нас есть универ - Дружбы народов, там пусть и учаться, а мигдети прежде чем ех...Одобрен в I чтени...

Всебатя

Меня вчера спрашивали, почему оба главных мифа про женскую опеку (да потому что она сильнее, вот почему!) и нет ли мифа про Отца.

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