Полицейский г. Сызрани оказал помощь местной жительнице

В адрес руководства МУ МВД России «Сызранское» поступило благодарственное письмо, в котором жительница Сызрани выражает слова признательности сотруднику дежурной части МУ МВД России «Сызранское» Максиму Гаврилову.
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