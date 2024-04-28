Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл подробности предрешенной судьбы президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что многие поставят под сомнение его легитимность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии