СМИ: Китай, Россия и Иран проведут совместные учения в Красном море

Россия, Китай и Иран до конца марта проведут совместные военно-морские учения в акватории Красного моря для укрепления «региональной безопасности», – сообщает в среду, 7 февраля, издание South China Morning Star.
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