Решение о дисквалификации Исламхана оставили без изменений (А. Кожахмет)

 По информации журналиста Айдына Кожахмета решение о дисквалификации казахстанского полузащитника Бауыржана Исламхана оставили без изменений.

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