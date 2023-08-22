ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 августа 2023 года

Энергия дня двадцать второго августа две тысячи двадцать третьего года = 800 =Абсолютная честность в изложении помогает максимальной ясности = Благодарность - это такая черта характера, которую надо воспитывать =Быть одному и быть с кем-то - лишь две разные дороги быть с самим собой =В каждой болезни человека есть тот Высший смысл, которого люди не видят =Важно не то, сколько мы переживаем, а то, насколько глубоко мы это переживаем =Вера означает неотступное влечение и стремление к чему-то возвышенному =Воображение – это возможность выйти за пределы серой действительности = Всё для всего и всегда! Заметь четыре Закона: Вмещения, Бесстрашия, Близости, Блага=Всё, что было продумано и сделано до этого, переходит в Новое состояние =Всегда быть в нужном месте, в нужное время, в нужном состоянии сознания =Вселенная состоит из чистой Энергии, природа которой - движение и течение = Вы можете легко отстраниться от испытаний и невзгод Физического Мира =Выбери свою главную битву, далеко не за всё стоит действительно сражаться = Главное свойство рабского сознания - это отсутствие ответственности =Для тёмных людей наступит конец Света, а для светлых - конец тьмы = Для человека важно помнить, что стремление казаться не означает быть =До сих пор Человечество живёт в иллюзиях о "величии человеческого разума" =Женщина не должна проявлять инициативу, от неё достаточно взаимности ="Женщина – родник нации, и если он замутнён, то это - непоправимая беда, гибель нации" =Земля перерождается, так как входит в новые Энергии кристального Единства = Знакомства с новою, доселе совершенно неведомою, действительностью = Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов =Зрелость — это способность осознавать предел своих возможностей =Изменение приоритетов в обществе поможет изменить сознание человеческое =Измерение мысли — не то, чего нужно бояться, а то, что нужно смаковать =Именно с Квантового Уровня начинается зарождение материализации событий =Искренне посылать вашу Любовь в каждую негармоничную ситуацию =И супружеское ложе оказывает влияние на формирование пространства пары =Когда нечего терять, ты становишься обнажённым выражением Бытия! =Космическая Матрица: Физический Мир, Ментальный Мир и Духовный Мир =Крепость Духа строится не для туристов, но для Воинства зоркого =Лишь спокойное сознание пригодно для полноценного восприятия =Любая теория бессмысленна, если у неё нет практического применения =Любовь к себе наказуема, только если сопровождается пренебрежением к другим =Любовь не испытывает недостатка в Душах, которые созданы Любовью = Матрица Пространства открывается Единым ключом - Кодом Вечности = Мечтайте о великом — лишь великие мечты в силах затронуть людские Души =Многие из вас уже давно убедились в том, что в этом Мире нет ничего случайного =Мужчины, как дети: любят, чтобы их водили за руку, но считали большими = Мы - Боги, способные сотворить Пространство Высшей справедливости =Мы берём на себя ответственность за последний миг человека планеты Земля =Мы растём духовно не тогда, когда нам легко, а тогда, когда мы преодолеваем трудности= Мы с вами творим свою собственную Реальность, свою новую Жизнь = Научиться прекращать питать вампиров, сосущих вашу Энергию =Не будь жертвой, оказывай отпор, научись применять свои достоинства =Невыполнение программы приводит к появлению энергетических долгов =Не нужно стремиться переделывать общество, не изменившись самому =Не политика важна сейчас, а ваше намерение - жить в мире и в гармонии по всей Планете Земля = Никакая Энергия, посланная человеком в доброте, не может пропасть в Мире = Оба пламени – изначально Целые – и соединяются в Единое уже будучи Целыми =Осознанно и внимательно пропускайте каждую мысль через сердце своё = Первый критерий эволюции - Любовь и творческое взаимодополнение Начал =Побеждай гнев мягкостью, зло – добром, жадность – щедростью, ложь – правдой =Поднять на поверхность все нерешённые проблемы в отношениях = Пока не научишься ценить то, что есть, никогда не будешь счастлив =Помните об уникальности настоящего Времени и никогда об этом не забывайте =Помогая другим, мы помогаем себе, ибо, спасая всех, мы спасаем себя и наоборот =Пора переходить от теории к практике! Почувствуйте себя волшебником! =Постоянно задавайте себе вопрос: кому и зачем это нужно? А нужно ли это Вам? =Потребление рыбы означает подсознательный поиск душевного покоя = Практика "шаманского костра" как создание Места Силы там, где вы этого пожелаете =Практика необратимого исцеления, омоложения, трансформации Духа и тела ="Презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный - невозможно" = Притягиваем к себе оставшиеся фрагменты своей Души из прошлых Жизней =Продолжить эволюцию своего Со-Знания в условиях Новых вибраций =Процесс Познания во многом зависит от физического здоровья человека =Процесс Преображения Пространства постоянно ускоряется =Пусть в Вашем сердце будет только святой человек, который Вас любит = Самая большая роскошь - это роскошь человеческого общения = Свободен от рамок лишь тот, кто живёт в Свете и умеет отдавать свою Любовь = Слабые тянутся к слабым, а сильные - к сильным, таков закон Природы = Соединение в нашем сознании "числа" и "слова" посредством проявления мысли =Спокойствие и терпение - это величайшие проявления внутренней Силы =Строительство и поддержание Целостности Тонких структур Земли =Тот, кто знает Бога, не может Его описать.