Как понять, что грядка устала, и вернуть ей плодородие без покупного чернозёма

Огородный сезон рано или поздно подкидывает каждому дачнику одну и ту же загадку: вроде бы всё делаешь правильно, удобрения вносишь, поливаешь по графику, сорняки выдёргиваешь, а урожай с каждым годом всё скромнее.
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