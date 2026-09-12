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stroim21

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Как понять, что грядка устала, и вернуть ей плодородие без покупного чернозёма

Как понять, что грядка устала, и вернуть ей плодородие без покупного чернозёма

Огородный сезон рано или поздно подкидывает каждому дачнику одну и ту же загадку: вроде бы всё делаешь правильно, удобрения вносишь, поливаешь по графику, сорняки выдёргиваешь, а урожай с каждым годом всё скромнее.

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