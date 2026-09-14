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«Как же мы ошибались насчет SpaceX». В Barron’s признали, что SpaceX растёт быстрее всех прогнозов

«Как же мы ошибались насчет SpaceX». В Barron’s признали, что SpaceX растёт быстрее всех прогнозов

Ещё в феврале считалось, что сделка обернётся для SpaceX серьёзными расходами Авторитетное американское финансовое издание, которое специализируется на глубоком анализе фондового рынка, инвестиционных идеях и макроэкономических прогнозах, Barron’s признало, что ошибалось, называя SpaceX проигравшей стороной после февральского слияния с xAI.

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