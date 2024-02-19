Вилдерс: украинцы едут в Нидерланды ради бесплатного жилья, а не из-за войны

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы едут в Нидерланды не из-за боевых действий в их стране, а ради бесплатного жилья и ухода.
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