Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    В Гейропах совсем йобнулись?! Интересно, что лягушатники могли предъявить послу? Что они не согласны со смертью "широ...МИД Франции вызва...
  • Игорь Петров
    Навечно предатель...EFE: у убитого в ...
  • Игорь Петров
    Слава России!МО: рядовой Матюх...

Вилдерс: украинцы едут в Нидерланды ради бесплатного жилья, а не из-за войны

Вилдерс: украинцы едут в Нидерланды ради бесплатного жилья, а не из-за войны

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы едут в Нидерланды не из-за боевых действий в их стране, а ради бесплатного жилья и ухода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх