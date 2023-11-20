Умер Аман Тулеев: эпоха уходит

20 ноября 2023 года на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Его смерть стала событием общероссийского масштаба, поскольку Тулеев был одним из самых влиятельных политиков Сибири и Дальнего Востока.
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