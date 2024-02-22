Bloomberg: Эксперты международного права одобрили конфискацию активов РФ

Сергей Елисеев России надо было сразу конфисковать все активы Запада, как только они начали это воровство обсуждать. Эта публика понимает только жёсткую ответку а все их действия. Другого быть и не должно.

Владимир Барышев Что-что ,а грабить и банально воровать, " западные цивилизаторы", учились столетиями у них эти воровские технологии, давно отработаны. Посмотрите чем их музеи за столетия набиты, награбленными у многих народов культурными и историческими ценностями принадлежащими этим народам ограбленным европейскими цивилизаторами!