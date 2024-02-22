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Bloomberg: Эксперты международного права одобрили конфискацию активов РФ

Bloomberg: Эксперты международного права одобрили конфискацию активов РФ

Агентство Bloomberg пишет, что юристы из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и Америки признали конфискацию замороженных активов России «соответствующей закону».

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Комментарии
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Сергей Елисеев
России надо было сразу конфисковать все активы Запада, как только они начали это воровство обсуждать. Эта публика понимает только жёсткую ответку а все их действия. Другого быть и не должно.
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19 час.
Владимир Барышев
Что-что ,а грабить и банально воровать, &quot; западные цивилизаторы&quot;, учились столетиями у них эти воровские технологии,  давно отработаны. Посмотрите чем их музеи за столетия набиты, награбленными у многих народов культурными и историческими ценностями принадлежащими этим народам ограбленным  европейскими цивилизаторами!
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18 час.
Игорь Человек
Что вы другого ожидали от потомков пиратов  и крестоносцев?  У них кого то ограбить это на подсознании!
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18 час.

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