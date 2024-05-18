Депутат ГД Николай Бурляев предлагает ввести в школах уроки целомудрия

Предложение, на взгляд многих, дельное. Последние десятилетия мы наблюдаем всё больше того, как нашим детям помогают деградировать и подспудно (а может и умышленно) прививают ми «толерантность» к извращенцам, антисоциальному образу жизни и тому подобное.
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