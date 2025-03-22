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Как и когда Россия может решить вопрос Одессы?

Как и когда Россия может решить вопрос Одессы?

Информация о том, что президент Путин якобы готов отказаться от претензий на иные территории на Украине, включая Одессу, в обмен на юридическое признание Киевом российскими ее новых шести регионов, вызвала крайне неоднозначную реакцию у «России воюющей».

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Комментарии
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Eduard
Одесса дакойже порт как и Крым.Исторически Одесса наша и будит ей всегда.Лучше иметь реальную землю,чем верить вбесммыз,сленые договора,которыми все зад подтирают!
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1 д.
Константин Самарин
Украина все-равно не признает за Россией ни Крым, ни Луганск с Донецком, ни Запорожской и Херсонской областей. Поэтому, Одессу придется брать с боем.
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22 час.
ВИ
Владимир Иванов
наши военное руководство как минимум должно проробатывать вариант захвата-освобождение Одессы.
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19 час.
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