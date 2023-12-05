Жители ЯНАО стали чаще покупать отечественные автомобили с пробегом

Средняя цена автомобиля с пробегом в сентябре 2023 года выросла в Ямало-Ненецком автономном округе на 37,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1 миллион 650 тысяч рублей, сообщили URA.
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