Залужного перед ссылкой в Лондон признали негодным к военной службе

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники сообщило, что бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный до назначения в марте послом Украины в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе.